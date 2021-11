Barone: “Il Viola Park ha portato già a 90 milioni di investimenti. Vogliamo portare avanti il Made in Italy”

Presente a Pozzallo in occasione dell’evento al CineGiardino assieme ad una delegazione di rappresentanti del club della Fiorentina, il direttore generale viola Joe Barone ha parlato così ai canali ufficiali del club per raccontare l’incontro tra il settore giovanile e alcune società satellite viola: “Sono felice di quello che stiamo facendo a Pozzallo, vorrei ringraziare il sindaco e tutto il Comune. Pozzallo ha un legame molto importante con Firenze, visto che l’ex sindaco La Pira era nativo di qua. In questi giorni ci saranno raduni per conoscere tanti giovani e avvicinarli al mondo viola, sperando che siano campioni del futuro. Tutto nasce dalla precisa volontà di Rocco Commisso: il Viola Park ha portato già a 90 milioni di investimenti e l’obiettivo è quello di portare avanti il Made in Italy, magari alzando il numero di siciliani tra i calciatori professionisti. Domani sarà un’altra giornata molto particolare”.