Barone: “Il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio? I tecnici ci stanno lavorando”

Questa mattina, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha incontrato il sindaco di Campi Bisenzio in merito alla questione stadio “Siamo qui per iniziare il processo stadio con il Comune. Cominciamo questo processo, poi vediamo quanto sarà lungo. Campi Bisenzio è una delle opzioni per il nuovo stadio e speriamo di arrivare il prima possibile a farla diventare la realtà della Fiorentina. Vorrei dire prima di tutto che la Fiorentina rispetta la Soprintendenza e tutto ciò che fa, tanto più il Soprintendente di Firenze Pessina che ha un ruolo importante. Noi vogliamo continuare a lavorare sul progetto di avere un nuovo stadio, basta aspettare. Ora vogliamo parlare di calcio, lavorare in silenzio e arrivare al nostro obiettivo. Come molte cose c’è tanto lavoro da fare, i tecnici sono già al lavoro. Oggi siamo qui per capire i passi per completare l’iter del progetto.”

Foto: Soccer Nation