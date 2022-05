Barone: “È una finale, ci giochiamo tutto. Il futuro di Italiano? Credo qui a Firenze”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Questa partita è una finale, ci giochiamo tutto perché c’è in ballo la qualificazione in Europa. Fa parte della nostra crescita e della nostra continuità, che è stata caratterizzata dall’identità data a questa squadra da Vincenzo Italiano. Il futuro di Vincenzo? Ha un altro anno di contratto, poi c’è un’opzione a nostro favore, domani ci vedremo e ne parleremo. Credo che il suo futuro sia qui, ma dovremo parlarne in due. Di cosa parlo quando mi vedo con lui? Della sua gestione, di determinate partite e dello stile di gioco. Non abbiamo gestito bene alcuni match, dunque ci troviamo a giocare questo match dall’importanza notevole, che cercheremo di portare a casa. Piatek? È un calciatore della Nazionale polacca, si va a giocare il Mondiale ed è una persona molto seria, tutte le squadre lo vorrebbero. Domani ci siederemo con staff e mister, analizzeremo il mercato della nostra rosa. Abbiamo già un’idea di cosa fare, oggi è difficile dire questo sì o questo no“.

Foto: Twitter Fiorentina