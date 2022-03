Barone: “Commisso vende la società? Falso. Investito tanto, Viola Park sarà la casa di tutta la Fiorentina”

Questa mattina la dirigenza della Fiorentina ha voluto presentare il nuovo centro sportivo “Viola Park” alle istituzioni locali, tenendo un incontro con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i sindaci della città metropolitana. Intervenuto di fronte ai numerosi giornalisti presenti, il direttore generale della società Joe Barone ha affermato: “Abbiamo deciso di investire 90 milioni di euro per il Viola Park, sarà la casa di tutta la Fiorentina. Si tratta di un passo in avanti di grandissimo livello e per questo voglio ringraziare il sindaco di Bagno a Ripoli Casini con cui c’è stata grande intesa. I nostri ricavi sono molto bassi e per questo vogliamo costruire strutture che portino incassi”.

Il dirigente parla ancora: “Commisso ci chiama sempre appena sveglio, le storie che lui stia male sono inventate, è falso anche che la società sia in vendita”.

Foto: Twitter Fiorentina