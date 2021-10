Barone: “Commisso su Vlahovic? Non era uno sfogo. Stiamo facendo uno sforzo enorme”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio contro il Napoli: “Vogliamo al più presto il 100% del pubblico allo stadio, così possiamo fare il tifo per le nostre squadre e tutti quanti teniamo a questo aspetto.

Lo sfogo di Commisso su Vlahovic? Vorrei, precisare, non è stato una sfogo quello del presidente. Per il ragazzo stiamo facendo un enorme sforzo, ma adesso dobbiamo pensare alla partita di oggi che è importante”.