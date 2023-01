Barone: “Abbiamo ricevuto delle offerte per alcuni giocatori, ma le abbiamo rifiutate”

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato intervistato ai microfoni di Sportitalia poco prima della Supercoppa Primavera tra Inter e Fiorentina.

Queste le sue parole: “Momento importante per il nostro settore giovanile. Alberto sta facendo un ottimo lavoro. Su Nico Gonzalez abbiamo ricevuto un’offerta da una squadra inglese ma l’abbiamo rifiutata. Ambrabat? Siamo convinti della squadra che abbiamo creato. Le cose in campionato non stanno andando benissimo ma crediamo nei nostri attaccanti. I risultati non sono ottimi e i tifosi, come noi, non sono contenti. Un’altro centravanti? Non arriverà perché abbiamo piena fiducia nei nostri poi nel mercato non si può mai sapere. Torreira era un giocatore in prestito quindi abbiamo puntato su Amrabat. Per l’Europa ci crediamo, siamo ancora in 3 competizioni e mercoledì prossimo giochiamo contro il Torino. C’è ancora tanto da giocare. Bisogna rispettare la proprietà e questo deve essere un punto cardine dello sport ma siamo tranquilli. Per la Lega cerchiamo tanta trasparenza e vogliamo dei cambiamenti. Domani in Lega chiederemo più trasparenza. Il Viola Park è un orgoglio per la Fiorentina e per il calcio italiano. E’ la casa per il settore giovanile. Italiano è il nostro allenatore e noi crediamo in lui, siamo accanto al mister e alla squadra e chiedo pazienza”.

Foto: twitter Fiorentina