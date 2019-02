Barkley-Giroud e il Chelsea batte il Malmo 1-2. Higuain resta in panchina

Il Chelsea archivia il tremendo tonfo contro il Manchester City e ritrova il sorriso nei sedicesimi di Europa League battendo per 1-2 il Malmo. Apre le marcature Barkley e Giroud raddoppia, a dieci minuti dal termine Christiansen accorcia le distanze. Soltanto panchina per Gonzalo Higuain. Così Maurizio Sarri ritrova il sorriso e nella gara di ritorno avrà a disposizione due risultati su tre per accedere agli ottavi.

Foto: Chelsea Twitter