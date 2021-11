Barjuan: “Non è una scusa, ma quando devi fare tre cambi per infortunio stravolgi l’intero schema tattico”

Dopo aver subito la rimonta dal Celta Vigo da 3-0 a 3-3, Sergi Barjuan, tecnico ad interim del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa: “Quando devi fare tre cambi per infortunio, stravolgi l’intero schema tattico. Non è una scusa, ma influenza la prestazione finale. Dobbiamo imparare da quanto accaduto nel secondo tempo. Coutinho si è rifiutato di giocare? Stavo guardando la partita, non chi si scaldava. Avevamo otto infortuni e tre giocatori si sono fatti male durante il match. Quando saremo tutti sarà diverso”.

FOTO: Twitter Barcellona