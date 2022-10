Bari, Vicari: “Goleada con il Brescia risultato di una settimana perfetta. Cheddira è un incubo”

Durante l’intervista concessa a Telebari, il difensore biancorosso Francesco Vicari è tornato sul 6-2 rifilato al Brescia nell’ultima giornata di Serie B: “Quando riesci a vincere con tutti questi gol di scarto vuol dire che hai fatto una settimana perfetta e hai preparato molto bene la gara. Di Cesare e Antenucci? Quando si incontrano compagni di reparto come Valerio è tutto più semplice. Mirco non mi stupisce, è troppo forte”. Infine, ha parlato di Walid Cheddira: “È un incubo anche in allenamento. È fastidioso, sempre attento e difficile da marcare, è sempre sul pezzo”.

Foto: Vicari Instagram