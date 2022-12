Bari, una città in amore: contro il Genoa sarà passione vera

Domani ultimo turno di Serie B prima della sosta, finisce il girone di andata. E Bari ha dato ancora una volta prova di grande passione verso la squadra: per la partita contro il Genoa si confida di battere il record di 38.800 spettatori registrato in occasione della sfida con la Ternana. E 40 mila persone in B sarebbero, qualora se ne avvertisse il bisogno, l’ennesima prova di una città in amore. Il Bari ha avuto sempre la spinta della sua gente, gli ultimi risultati hanno contribuito ulteriormente per uno stadio stracolmo e sempre più “innamorato”.