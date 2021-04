Bari, parte l’Auteri-bis: “Ho trovato una squadra pessimista. Esonero e ritorno? Succede facendo questo lavoro”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bari Gaetano Auteri, ha parlato dopo la richiamata sull’esonero di Carrera: “Abbiamo fatto dei bei giorni di lavoro. Ho trovato una squadra un po’ pessimista e negativa com’è normale che sia dopo quei risultati ma ci siamo concentrati sul campo. Dopo quattro o cinque allenamenti è tornata la positività. Ho trovato grande disponibilità, la squadra ha qualità e lo sapevo. In questo momento non siamo al completo. Come giocheremo? I numeri dipendono dall’organico, giocheremo cercando di fare la partita e alzare i ritmi. Creare senza concedere”.

Sull’esonero e la richiamata: “Ci si abitua facendo questo lavoro, anche a subire cose che uno non ritiene giuste. In questi due mesi ho visto solo calcio, di tutte le categorie dalla A alla D, questo è quello che mi piace fare. Non c’è nessuna polemica, è la quinta volta che mi capita in carriera. O subito o dopo, sono sempre stato richiamato, qualche valore statistico ce l’avrà. Altri hanno perso il confronto ma lo dico con il massimo rispetto. Sono contento di essere tornato e sarei felicissimo di riuscire a dare una mano a centrare un traguardo ambito. Tutti sappiamo che sarà difficile, nessuno di noi ha voglia di mollare. Le partite si vincono in campo, questa squadra ha grandi qualità tecniche e morali”.

Foto: Sito Bari