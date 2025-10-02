Bari, Sibilli squalificato otto mesi per calcio scommesse

02/10/2025 | 15:55:26

È terminata la stagione di Giuseppe Sibilli. L’attaccante del Bari ha patteggiato una pena di 8 mesi per aver “effettuato, quantomeno dalla stagione sportiva 2022-23 alla stagione sportiva 2024-25, numerose scommesse sportive presso concessionari autorizzati, aventi ad oggetto risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della UEFA e della FIFA”.

Il giocatore ha quindi ricevuto un’ammenda di 20.000 euro e una squalifica di 16 mesi, di cui 8 da scontare attraverso un percorso terapeutico e cicli di incontri formativi.

Questo il comunicato della FIGC:

“Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione: per il Sig. Giuseppe SIBILLI, € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda e 16 (sedici) mesi di squalifica, dei quali 8 (otto) mesi verranno commutati nelle seguenti prescrizioni alternative:

1) partecipazione del Sig. Sibilli ad un piano terapeutico di almeno 8 (otto) mesi;

2) obbligo del Sig. Sibilli di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici nel numero minimo di 16 (sedici) nel periodo complessivo di 8 (otto) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere indivuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Sibilli, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva”.

