Bari-Sampdoria, rimosse le restrizioni ai tifosi blucerchiati

24/09/2025 | 14:15:10

La trasferta di Bari del 27 settembre sarà infine aperta ai tifosi della Sampdoria. Le limitazioni decise dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive avevano inizialmente suscitato scalpore tra le tifoserie, considerato il gemellaggio che le lega. La società ligure ha collaborato con il Bari e le forze dell’ordine per riaprire la trasferta, riuscendo nel proprio intento. Questo il comunicato:

“L’U.C. Sampdoria informa che, grazie alla fattiva collaborazione con la S.S.C. Bari e gli organi di pubblica sicurezza, a partire da oggi, mercoledì, la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “San Nicola” di Bari per Bari-Sampdoria, gara in programma sabato 27 settembre (ore 19.30) e valida quale 5.a giornata della Serie BKT 2025/26, sarà aperta anche ai sostenitori blucerchiati residenti in Liguria non in possesso di Sampcard al presso di 20,00 euro (escluse commissioni) sul circuito Ticketone. Per i tifosi blucerchiati residenti fuori Liguria, sarà possibile acquistare tagliandi negli altri settore dello stadio”.

Foto: X Bari