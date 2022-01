Bari, quattro nuovi positivi al Covid. Tre tesserati si sono negativizzati

SSC Bari comunica che, a seguito del nuovo ciclo di tamponi effettuato, sono state riscontrate ulteriori 4 positività al Covid-19 tra i calciatori della Prima Squadra; i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare come previsto dal protocollo in vigore. Risultano invece negativizzati 3 calciatori e il membro dello staff tecnico precedentemente risultati positivi ai test effettuati durante la sosta natalizia. Al momento sono dunque 5 i casi di positività tra i calciatori della Prima Squadra.

Foto: Logo Bari