Bari: possibile positività di un membro dello staff tecnico, il comunicato

Il club biancorosso potrebbe avere un caso di positività nel suo staff tecnico, questo il comunicato della società pugliese:

“SSC Bari rende noto che i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra (rientranti nei controlli pre gara previsti dal protocollo FIGC attualmente in vigore) hanno rilevato la presunta positività al Coronavirus-COVID-19 di un membro dello staff tecnico.

La Società ha prontamente predisposto l’isolamento domiciliare fiduciario e si è attivata per i test di controllo, attivando nel contempo tutte le procedure previste dal suddetto protocollo. Il gruppo squadra sarà in serata sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi”.