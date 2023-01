Bari-Parma: i convocati di Mignani. Out Bosisio e Galano

Il Bari ha annunciato sul proprio sito web l’elenco dei convocati per il match di domani alle 14:00 contro il Parma. Per la sfida ai ducali il tecnico Mignani potrà contare su 24 convocati; out Bosisio e Galano per affaticamento muscolare.

PORTIERI: FRATTALI, CAPRILE e POLVERINO.

DIFENSORI: DI CESARE, GIGLIOTTI, TERRANOVA, ZUZEK, VICARI, PUCINO, MAZZOTTA, RICCI e DORVAL.

CENTROCAMPISTI: MAITA, MAIELLO, BELLOMO, BENEDETTI, FOLORUNSHO, MALLAMO.

ATTACCANTI: ANTENUCCI, BOTTA, CHEDDIRA, SALCEDO, SCHEIDLER e CETER.

Foto: Logo Bari