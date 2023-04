Ufficiale: Mehdi Dorval rinnova con il Bari fino al 2026

Il terzino terzino franco-algerino Mehdi Emile Dorval rinnova il suo contratto con il Bari, autore di 15 presenze fornendo due assist, il calciatore è una delle belle sorprese della squadra di Michele Mignani.

Ecco il comunicato della società: “La SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il terzino franco-algerino Mehdi Emile Dorval alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2026. Alla sua prima esperienza tra i professionisti il nostro Mehdi ha già totalizzato 15 presenze, più di 1.000 minuti in Serie B, servendo 2 assist decisivi e procurandosi 2 rigori, guadagnandosi così la convocazione nelle fila dell’Algeria U23”.

Foto: Dorval sito SSC Bari