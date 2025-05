Bari, la nota di condanna contro i fatti di violenza accaduti ieri

05/05/2025 | 14:27:06

SSC Bari, in riferimento ai fatti violenti accaduti ieri, domenica 4 maggio 2025, in concomitanza con la sfida Bari-Pisa presso lo stadio San Nicola, intende esprimere, ancora una volta e con fermezza, la condanna verso ogni forma di violenza, fisica, ancorché verbale.

Questi sono atteggiamenti che non appartengono nella maniera più assoluta alla nostra Comunità e non rappresentano in alcun modo i valori che questo Club promuove da sempre. Ogni forma di aggressione o intimidazione resta sempre inaccettabile, senza se e senza ma.

La nostra Società ha sempre lavorato per costruire un ambiente sicuro e accogliente allo stadio, un ambiente aperto alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che vivono il calcio come passione e festa.

Rispettiamo la libertà dei tifosi di esprimere dissenso, anche in forma di contestazione, riguardo a risultati sportivi o scelte societarie. Tuttavia, condanniamo con forza ogni tentativo di trasformare questo legittimo diritto in un pretesto per compiere atti illeciti, violenti o dannosi per l’immagine della Città, del Club e della sua Tifoseria.

La SSC Bari continuerà a collaborare con le Autorità competenti per garantire che lo stadio San Nicola resti un luogo di sport, condivisione e rispetto.

Foto: logo Bari