Bari, la Curva Nord del San Nicola sarà intitolata a Protti. La nota della giunta comunale

23/06/2026 | 21:52:12

La Curva Nord dello Stadio San Nicola di Bari sarà intitolata a Igor Protti. Oggi la giunta comunale ha ufficializzato la cosa con la seguente nota: “L’intitolazione della Curva Nord a Igor Protti è un atto dovuto nei confronti di un uomo che ha saputo conquistare il cuore dei baresi ben oltre le straordinarie imprese sportive Protti ha incarnato valori come umiltà, lealtà, sacrificio e senso di appartenenza, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi e cittadini. La sua storia è indissolubilmente legata a quella della nostra città. Con la maglia biancorossa ha vissuto alcune delle pagine più emozionanti del calcio barese, ma soprattutto ha costruito un legame autentico con Bari e con la sua gente, ricambiato negli anni da un affetto che non è mai venuto meno. Non a caso nel 2007 gli furono conferite la cittadinanza onoraria e le chiavi della città. La Curva Nord è il luogo che più di ogni altro custodisce la passione del popolo biancorosso. Intitolarla a Igor Protti significa consegnare la sua memoria alle generazioni future e fare in modo che il suo nome continui a vivere dove più forte risuona l’amore per il Bari. Da oggi, e per sempre, quella Curva porterà il nome dello Zar”.

Foto: Instagram Protti