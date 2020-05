Bari, il presidente De Laurentiis: “Vogliamo finire la stagione, la Final Eight può essere una soluzione”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di epolisbari.com, esponendo la sua idea di una Final Eight per decidere la quarta squadra promossa in Serie B: “Noi abbiamo le idee chiare e la piena consapevolezza che dobbiamo essere responsabili di fronte al Paese. Immaginiamo una ripresa degli allenamenti più avanti rispetto alla Serie A e questo ci permetterebbe di raccogliere la loro esperienza e di ripartire in piena sicurezza, e con date certe, col preciso intento di seguire protocolli ancora più sicuri in ambito sanitario. Final Eight? Può essere un’ipotesi su cui lavorare anche se non vanno scartati i play off che originariamente erano previsti a 28 squadre. Attualmente sono 16 le società che hanno votato a favore della conclusione sul campo della stagione e questo vuol dire che sono disponibili a una soluzione che non offenda la giustizia sportiva come quella di una promozione a tavolino. Si potrebbe pensare allo svolgimento delle gare nel Centro-Sud, non per avere vantaggi, ma semplicemente per stare più tranquilli tutti, viste le aeree e i numeri della pandemia. Si potrebbe inoltre, come ho già proposto, pensare ad una eventuale copertura televisiva per dare alla gente la possibilità di seguire l’evento da casa. Deve essere anche una festa, un simbolo di ripresa.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Bari Calcio