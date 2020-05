Bari, il presidente De Laurentiis: “Noi al fianco del Napoli. Se possibile, vorremmo giocare”

Intervenuto a RAI Sport, il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato della ripresa dei campionati: “Sono passate tante settimane e mesi da quando si è fermato il campionato e stiamo contando i giorni per capire come poter ripartire e salvaguardare tutti gli investimenti fatti di tempo, lavoro e denaro. Gravina tiene tutto in sospeso? La interpreterei come una incertezza sulla possibile ripresa, ma anche una ricerca di certezze. Sarebbe una ulteriore attesa difficile nel rispetto di quelli che possono essere i protocolli futuri per ricominciare in tranquillità. Il calcio è un’industria al pari di quelle che stanno ripartendo. Sono abituato a difendere i miei interessi. Ho investito in una piazza che per l’Italia rappresenta molto, per cui non capisco perché arrendermi al primo segnale. Siamo un’azienda che dà da mangiare a tante famiglie e investe. Mi batterò per far sì che ci sia una giustizia. Mio padre? Siamo una famiglia, facciamo squadra. Siamo allineati sia col Napoli che col Bari.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Bari Calcio