Bari-Frosinone, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali della sfida di Serie B Bari-Frosinone. Longo opta per Favilli prima punta, e alle sue spalle Falletti e Bellomo. Modulo speculare per il Frosinone, che in attacco invece si affida a Ambrosino, Partipilo e Begic.

BARI (3-4-2-1): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Dorval; Falletti, Bellomo; Favilli. All: Longo

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Monterisi, Bettella, Bracaglia: A. Oyono, Koutsoupias, Darboe, J. Oyono; Partipilo, Begic; Ambrosino. All: Greco

Foto: Instagram Como