Bari, fatta per Tripaldelli

Il Bari sta cercando risorse importanti per rinforzare e migliorare la propria squadra in vista del nuovo campionato di Serie B. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari, è fatta per Alessandro Tripaldelli della SPAL. Operazione a titolo definitivo, Tripaldelli firmerà un triennale.

Foto: Instagram ufficiale Tripaldelli