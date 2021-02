Ora è anche ufficiale: il Bari esonera Auteri. E solleva il ds Romairone

Il Bari ha esonerato il tecnico Gaetano Auteri. Arriva il comunicato ufficiale del club pugliese.

“SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Gaetano Auteri. La Società ringrazia mister Auteri, mister Cassia e mister Aprile, per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, augurando loro un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali”.

Insieme ad Auteri è stato sollevato dall’incarico anche il ds Romairone: “SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giancarlo Romairone. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi”.

In arrivo in panchina Massimo Carrera, ex calciatore biancorosso, che ha firmato fino a giugno con opzione. Annuncio atteso in queste ore.

Foto: Sito Bari