Bari, ecco Vivarini: “Non c’è una piazza migliore di questa, ma serve mentalità vincente”

Vincenzo Vivarini si presenta. Il neo tecnico del Bari, dopo l’esordio di ieri in campionato, ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Fare spettacolo, il calcio è questo in fondo. L’unico modo per fare spettacolo è avere il controllo del gioco e avere in mano il possesso palla. Dominare attraverso la mentalità: una mentalità vincente. Credo che una piazza migliore di Bari non ci sia, adesso bisognerà lavorare per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati. Ci tengo a salutare mister Cornacchini. Cerchiamo la nostra identità e di certo bisognerà crescere in intensità; c’è da lavorare, ma la squadra ha voglia. Adesso faremo un’analisi attenta e prenderemo le decisioni opportune per sfruttare al massimo il capitale tecnico e umano a disposizione, valorizzare le capacità dei singoli in funzione della squadra. Non sarà mai questione di modulo, ma di atteggiamento, non far giocare la squadra avversaria, avere idee chiare. Serve mentalità vincente, ci sono tutti i presupposti per fare bene, ma saremo noi a decidere le nostre sorti”.

