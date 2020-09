Bari, è fatta per Schiavone alla Salernitana, Costa all’Entella e Terrani al Como

Tre operazioni in uscita del Bari. E’ fatta per il trasferimento del centrocampista Andrea Schiavone alla Salernitana, dall’esterno Giovanni Terrani al Como e del terzino sinistro Filippo Costa alla Virtus Entella. In tutti e tre i casi siamo allo scambio dei documenti.