Bari, De Laurentiis: “Sono felice di come il nostro direttore sportivo sia riuscito a fare un bel mercato”

Intervistato da RadioBari ha parlato il presidente del Bari Luigi De Laurentiis sul pareggio di ieri rimediato dalla sua squadra contro il Monopoli.

“E’ stata una bellissima partita: eccezionale il primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo sofferto. E’ stata una delle partite in cui ho sofferto di più. Mi sono alzato che avevo tanta adrenalina in corpo. Complimenti al Monopoli, sono stati bravi e hanno saputo metterci in crisi. Sono felice di come il nostro direttore sportivo sia riuscito a fare un bel mercato. I nuovi acquisti si son visti da subito. Abbiamo comunque una squadra piena di cambi“.

Un pensiero sulla sfida di stasera tra Reggina e Ternana.

“Io punto sulla vittoria della Ternana: preferisco mettere ancora più pressione alla capolista.