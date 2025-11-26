Bari-Caserta, è finita. Il Pescara sta per liberare Vivarini (in corsa da lunedì mattina)

Fabio Caserta viaggia velocemente verso l’esonero a Bari, la sua posizione era fortemente in bilico da lunedì mattina. E proprio lunedì mattina avevamo segnalato tra i candidati in ascesa Vincenzo Vivarini, fortemente voluto da Magalini che lo aveva avuto a Catanzaro con buoni risultati. Vivarini è reduce da una parentesi negativa a Pescara, ma dobbiamo dire che da Catanzaro in poi è alla ricerca di un rilancio personale con tante parentesi (Frosinone compreso) poco gratificanti. Stamattina il Bari si è informato con il Pescara sulla posizione di Vivarini, proprio in questi minuti il club abruzzese è in azione per liberare Vivarini che torna a Bari dove era stato in azione ai tempi della Serie C perdendo oltre cinque anni fa una finale playoff contro la Reggiana.

Foto: Instagram Caserta