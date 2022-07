Bari, Antenucci: “Tante big in Serie B, le pressioni saranno su di loro”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bari, l’attaccante biancorosso, Mirco Antenucci, ha parlato del prossimo campionato di Serie B che rivedrà il Bari tra le protagoniste: “Ho fatto per tanti anni la Serie B e secondo me è uno dei campionati più belli da giocare, poi quest’anno a maggior ragione per le squadre presenti. Lo scorso anno in Serie C tutte facevano la partita della vita contro di noi, ma quest’anno sarà diverso perché ci sono Parma, Genoa, Cagliari, Pisa e Venezia, tutte squadre che hanno più pressioni. L’obiettivo è fare un bel campionato, mantenere la categoria e mostrare la nostra identità dando battaglia su ogni campo”.

Foto: Sito Bari