Bari, alle 11 la presentazione di Pierpaolo Marino e Massimo Rastelli
09/07/2026 | 10:01:57
Il Bari si prepara a accogliere Pierpaolo Marino e Massimo Rastelli. Mentre prosegue l’inchiesta della Procura Federale nei confronti della società giallorossa, il club pugliese continua a guardare al futuro preparandosi per la nuova stagione. In un clima non semplice questa mattina alle ore 11.00 verranno presentati il nuovo direttore generale del club Marino e il nuovo allenatore Rastelli, chiamati a rilanciare il progetto sportivo dopo la retrocessione in serie C.
Foto: X Udinese