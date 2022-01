Bari, 4 positivi al Covid nel gruppo squadra. Il comunicato

“SSC Bari comunica che, a seguito di tamponi effettuati durante la pausa per le festività natalizie presso le proprie residenze, 4 calciatori e un membro dello staff tecnico della Prima Squadra, sono risultati essere positivi al Covid-19; gli stessi, tutti asintomatici, sono stati posti tempestivamente in isolamento domiciliare” Questo il comunicato del club biancorosso pubblicato sul proprio sito ufficiale, con le identità dei calciatori che non sono state rivelate per motivi di privacy.