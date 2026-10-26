Baresi: vandalizzato nuovamente il murale dedicato alla leggenda del Milan

26/10/2026 | 18:19:48

Il murale dedicato a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio, è stato nuovamente vandalizzato. Situata a Casa Milan, l’opera era stata deturpata a fine settembre con delle bombolette spray e una vernice a coprire lo storico numero 6. Rimessa in sesto, quest’oggi è stata vergognosamente imbrattata con uno spray nero. Il vandalo ha coperto il leggendario numero 6, ritirato dal club rossonero, e la Champions League alzata al cielo.

Foto: Wikipedia