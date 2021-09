Baresi: “Tornati in Champions per essere protagonisti. Ibra? Determinante”

Franco Baresi, ex calciatore ed oggi vice presidente onorario del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha fatto il punto della situazione in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole:

Sulla stagione 2021-2022

“Il Milan è cresciuto molto negli ultimi due anni, è una squadra più consapevole e convinta di giocarsela con tutti. Quest’anno vogliamo giocarcela anche in campo internazionale, dopo il grande campionato scorso, abbiamo voglia di far bene dopo essere tornati in Champions League dopo 7 anni, dimostrando di essere all’altezza”.

Su Ibrahimovic

“È importante avere tutti a disposizione perché arrivano impegni ravvicinati, partite importanti. Zlatan è straordinario per la sua longevità, diventa sempre determinante nonostante l’età. Sappiamo cosa può dare Ibra in campo e fuori, la sua presenza è importante”.

Foto: Twitter Baresi