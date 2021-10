Baresi: “Pochi altri club possono darti ciò che ti dà il Milan. Io scartato dall’Inter? Non è vero”

Franco Baresi, intervistato su Sportweek, ha commentato alcune tematiche legate al Milan. Ecco cosa ha detto: “Credo che chi gioca al Milan conosca la sua storia. O la sente dentro fino in fondo, o è logico che faccia scelte diverse da quella di restare. Scelte che vanno rispettate. Il Milan è uno dei più grandi club al mondo e pochi altri possono darti ciò che ti dà il Milan. Non c’è altro da dire”. Sull’inizio della sua avventura con la maglia rossonera: “L’Inter mi seguiva, ma non ho mai fatto alcun provino perché l’osservatore che mi seguiva venne a mancare e non fui convocato. Andai a Linate a provare per il Milan, che poi convocò a Milanello per il test definitivo, dopo il quale mi prese. Io sono sempre stato milanista”.

FOTO: Twitter Milan