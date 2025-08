Da Rijkaard fino a Sinner: i messaggi di affetto per Franco Baresi

05/08/2025 | 12:00:21

In questo momento complicato della vita di Franco Baresi, l’universo rossonero, e non solo, si è stretto attorno allo storico capitano del Milan. Da Galliani fino Donadoni, passando per Sinner e Giuseppe Bergomi, la rosea ha voluto raccogliere i messaggi di affetto di svariati personaggi del mondo dello sport. Di seguito, alcuni di questi: “Dai Franco, sei sempre stato una roccia e neanche questo ti sgretolerà. Ti mando un abbraccio grande grande“. Queste le parole dell’ex CT Roberto Mancini. Giuseppe Bergomi: “A Franco auguro il meglio perché ci conosciamo da una vita, da quando io giocavo con suo fratello Beppe. Ho perso il conto di quante volte ci siamo sfidati nei derby e lui era un avversario di quelli davvero tosti. Anche nei momenti più difficili o delicati di un incontro gli bastavano due parole per rimettere a posto la squadra. In campo ha sempre mostrato coraggio, forza e voglia di lottare. Le stesse doti le metterà in mostra anche adesso e vincerà pure questa battaglia. Siamo tutti al suo fianco e tifiamo per lui. Con Franco siamo stati compagni in Nazionale e nel corso degli anni non ci siamo mai persi di vista. Siamo amici e io come tutti gli vogliamo bene per il giocatore che è stato, ma soprattutto per la persona che è fuori dal campo”. Roberto Donadoni: “Ciao Franco, semplicemente da amico io voglio in qualunque modo contribuire a darti un piccolo aiuto in questo momento complicato. Per te ci sarò sempre, capitano”. Frank Rijkaard: “Spero che Franco si rimetta il più in fretta possibile. Il suo carattere è sempre stato quello di un combattente e sono convinto che vincerà un’altra battaglia. Gli invio tanto amore e forza”. Anche il numero 1 del tennis mondiale, Jannik Sinner: “Forza nostro super capitano, facciamo tutti il tifo per te”. Non poteva mancare un altro pezzo di storia del Diavolo all’appello, Adriano Galliani: “Baresi è una persona forte, l’unico che ho visto giocare con un braccio rotto e recuperare dopo un’operazione al menisco in tempo per giocare una finale del Mondiale, quando tutti, anche il nostro dottore, erano convinti che sarebbe tornato a casa. Fisicamente e moralmente è fortissimo e supererà anche questa. Cosa voglio dirgli? Franco 6 per sempre. Non è un segreto che a lui sono legato da un affetto particolare. Quando con Berlusconi siamo arrivati al Milan, nel 1986, abbiamo avuto la fortuna di trovarlo al Milan. Era il più amato dal presidente, l’unico al quale faceva il contratto lui e il giorno dopo l’accordo mi comunicava la cifra. In campo era… il Var prima del Var. Quando alzava il braccio, era sempre fuorigioco e non sbagliava mai. Il nostro capitano è straordinario”.

Foto: Franco Baresi, X Milan