Baresi: “Manchester United e Milan due club con una grande storia. Gli inglesi sono favoriti, ma può succedere di tutto”

Franco Baresi, ex storico giocatore, capitano e bandiera rossonera, ha rilasciato una lunga intervista per il The Times sulla sfida dell’Old Traffor di questa sera tra Manchester United e Milan: “È un peccato incontrare lo United agli ottavi, perché sarebbe stato bello affrontarli più avanti nella competizione. Arriviamo a questa partita convinti di poter fare bene e speriamo di dare fastidio al Manchester. Il Milan sta andando bene, siamo secondi in campionato. Guardiamo sempre avanti, mai al passato. Il nostro obiettivo è tornare in Champions e ci troviamo in una buona posizione che vogliamo mantenere. Siamo lassù. L’Inter è davanti a noi ma mancano tante partite. Vincere la Serie A sarebbe il miglior risultato, ovviamente, ma l’obiettivo principale è il ritorno in Champions. Il Milan rispetta lo United. Sono due grandi club con grandi storie. Sappiamo che il Manchester è favorito per vincere l’Europa League, ma tutto può succedere. Non sarà facile, ma ci proveremo“.

Foto: charitystars