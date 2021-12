Baresi: “Il Milan in Europa ha fatto bella figura e sta crescendo con tanta personalità. Contro il Liverpool sono speranzoso”

Franco Baresi, premiato quest’oggi a Milano con l’Ambrogino d’Oro, ha commentato il momento del Milan e la gara decisiva di stasera contro il Liverpool: “Bisogna sempre affrontarla con grande determinazione, essere ambiziosi, sono partite belle da giocare, sono speranzoso. Un mix di giovani ma hano fatto esperienza in questi anni, il Milan è cresciuto molto. Siamo competitivi in Italia, in Europa abbiamo fatto bella figura e stiamo crescendo con tanta personalità”.

FOTO: Twitter Milan