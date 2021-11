Baresi: “Il Milan in Champions non è stato tanto fortunato. Il derby è sempre particolare”

Franco Baresi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it dove ha parlato dei rossoneri: “Siamo tornati in Champions dopo tanti anni e abbiamo fatto delle buone partite. Non siamo stati fortunati, meritavamo qualcosa di più vedendo le nostre prestazioni. Siamo ancora lì col lumicino acceso. Questa esperienza ci servirà. Non abbiamo fatto brutte figure, abbiamo retto l’urto: questo è un buon segno. Il derby è sempre particolare. Dobbiamo recuperare le energie spese. Ci arriveremo consapevoli della nostra forza, con rispetto dell’Inter. Abbiamo le armi per far male anche all’Inter”.

FOTO: Twitter Milan