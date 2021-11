Baresi: “Il Milan è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia”

Franco Baresi, intervistato dal The Guardian, ha parlato del Milan: “La squadra sta giocando un bellissimo calcio. Devono essere ambiziosi. Perché no? Ad oggi il Milan è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, la squadra che crea più occasioni, quindi possiamo sicuramente pensare in grande. La stagione è ovviamente ancora lunga, ma per ora il Milan è la squadra che mi ha impressionato di più”.

FOTO: Twitter Milan