Baresi: “Ibra mi ricorda Van Basten. Se Marco non avesse avuto quei problemi…”

Intervistato da Sky Sport, la leggenda del Milan, Franco Baresi, ha parlato del momento della squadra di Pioli, parlando del leader, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, secondo Baresi, è decisivo come Van Basten, ma non ha vinto quanto l’olandese.

Queste le sue parole:“Ibra? Meglio averlo come compagno che da avversario. E’ incredibile quello che riesce a fare e trasmettere ai compagni a 40 anni, sa essere protagonista e a trovare quegli stimoli dopo una carriera esaltante come la sua. E’ straordinario. Vuol dire che mentalmente è ancora un ventenne. Qualche paragone? Ai miei tempi ne avevo qualcuno bravino diciamo. Se penso agli olandesi, dico van Basten e Gullit avevano questa qualità, fisicità e personalità. Sicuramente Ibra sta facendo la differenza come la facevano loro. Gli manca forse l’aver vinto in Europa o in Nazionale. Marco Van Basten va anche detto che senza quei problemi alle caviglie avrebbe giocato e vinto chissà per quanto tempo ancora. Però Ibra me lo ricorda in un certo senso”.