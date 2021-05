Baresi: “Ibra è una leggenda. Chi mi piacerebbe vedere al Milan? Mbappé”

In un’intervista a Skril, Franco Baresi, il vicepresidente onorario del Milan, ha parlato dell’obiettivo della squadra rossonera: “Penso che l’obiettivo del Milan sia tornare in Champions dopo tanti anni fuori da questa competizione. La squadra sta facendo una buona stagione, siamo terzi in classifica, tocca a noi, questo è il nostro obiettivo e dobbiamo centrarlo. Chi mi piacerebbe vedere al Milan? Facciamo una commedia fantasy: Mbappé. Penso che sia un giocatore straordinario. È giovane e sta facendo cose straordinarie. Ha forza, qualità e gioca in modo moderno”.

Su Ibra: “La squadra di oggi sta cercando di sorprendere e non deludere le aspettative. È un gruppo che quest’anno si sta comportando ad alti livelli e ci dà fiducia per il futuro. Zlatan è ai vertici del calcio; è una leggenda. Credo che negli ultimi 10 anni sia stato uno dei migliori giocatori per qualità e personalità. E non ci sono dubbi su questo”.

Foto: Charity Stars