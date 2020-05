Baresi consiglia Donnarumma: “Fossi in lui resterei al Milan”

A MilanNews.it, Franco Baresi ha anche parlato del Milan attuale: “Rangnick? Non bisogna mai essere prevenuti alle novità. Questa è la mia prerogativa. Poi, ci mancherebbe, ora c’è un allenatore ed una proprietà che decide, ci sono le persone che dovranno decidere il meglio. Credo che alla base debba sempre esserci il club, non c’è bisogno di individualità ma di coesione. Bisogna pensare insieme senza mai dimenticare la storia di questo club e la sua filosofia. Romagnoli? Sappiamo quali sono le qualità di Alessio, uno dei migliori giocatori che abbiamo in Italia. È al Milan da diversi anni e credo che stia capendo l’importanza di giocare con la maglia rossonera. La fascia al braccio è un pezzo di stoffa, ma ha effetti incredibili su chi la indossa. Maldini? Se deve rimanere in società? Difficile rispondere quando non sappiamo Paolo come la pensi. Eviterei di fare supposizioni, sappiamo chi è stato e cosa abbia fatto per il Milan. Donnarumma? Le opportunità sono diverse rispetto ai miei tempi, dare consigli è sempre molto difficile. Se fossi Donnarumma non esiterei a rimanere.”

Foto: Calciomercato.it