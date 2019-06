Barella: “Vogliamo vincere l’Europeo. Sul mercato…”

“Arriviamo dalla Nazionale maggiore con la mentalità giusta per cogliere una grande occasione”. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb del centrocampista del Cagliari e della Nazionale italiana, Nicolò Barella, presentatosi in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio degli azzurrini nell’Europeo Under 21. “La cosa principale è il gruppo”, ha continuato il giocatore, “Noi porteremo un po’ più di esperienza. Giochiamo insieme da tempo ma non abbiamo mai ottenuto un titolo: questa volta vogliamo riuscirci. Mercato? Questa è un’occasione troppo importante per poter pensare ad altro. Vogliamo arrivare più avanti possibile, ho già chiesto a tutti di lasciarmi tranquillo”.

Foto: Vivo Azzurro