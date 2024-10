Barella: “Vittoria sofferta su un campo difficile. In Champions non ci sono partite facili”

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la vittoria contro lo Young Boys.

Queste le sue parole: “Partita aperta. Dovevamo fare meglio, non abbiamo sfruttato delle occasioni. Bellissima vittoria su un campo difficile, ce la prendiamo”.

Vi è mancata intensità? “Abbiamo gestito troppo all’inizio, in Champions non ci sono partite facili. Sempre difficile rimettere la partita nella direzione giusta. Ci prendiamo questi 3 punti, in una competizione difficile”.