Da Barella a Veretout: ecco qual è l’abissale differenza

Nicolò Barella vuole l’Inter, l’ha certificato più volte (anche nelle ultime ore), si tratta di aspettare il momento giusto dell’incontro tra Giulini e Marotta in modo da sbloccare la trattativa. Barella ha fatto una scelta in tempi non sospetti, il calciomercato è fatto di mille strade e di situazioni che cambiano, nel caso specifico di Barella no, si tratta di pazientare. Jordan Veretout è una storia diversa: avrebbe voluto il Napoli, ma poi tutto si è fermato e vedremo se l’autobus azzurro si metterà in moto. Vorrebbe il Milan, con forza, ma deve aspettare che il club rossonero si metta d’accordo con la Fiorentina. Ha memorizzato l’offerta della Roma, per ora la più alta di tutte, ma ha preferito prendere tempo. E forse questo è il destino dei giallorossi che non riescono a chiudere completamente un’operazione andando a dama sia con il club di riferimento che con il diretto interessato. La Roma ci riproverà per Veretout, in sede di mercato le cose possono cambiare nel giro di un paio di giorni. Ma la differenza con Barella è sostanziale perché il centrocampista del Cagliari ha scelto da tempo (l’Inter) e non intende schiodarsi da quella posizione.

Foto: sito ufficiale Vivo Azzurro