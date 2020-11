Barella, un uomo insostituibile per Conte e Mancini

Nicolò Barella è insostituibile per Roberto Mancini ed Antonio Conte, la sua crescita è enorme e secondo il 59% dei nostri lettori è il centrocampista italiano più forte in circolazione.

Nella classifica degli assist di questa stagione è a quota 3, secondo solo al giallorosso Mkhitaryan, l’armeno della Roma ne ha dispensati 4 per mandare in rete i suoi compagni.

L’unica cosa che manca a Barella è la via del gol, l’ultimo in Serie A lo ha segnato il 9 novembre 2019 contro il Verona, chissà se oggi contro il Torino dell’amico Belotti sarà la volta buona per tornare a mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Foto: sito ufficiale Inter