Barella sui giovani: “Sucic ha il calcio nel sangue. Pio va protetto e occhio a Massolin”

21/07/2026 | 10:02:03

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella ha parlato dei giovani dell’Inter.

Le sue parole: “Sucic? Quando Petar tocca il pallone ti accorgi che ha il calcio dentro. Qui si è ritagliato uno spazio importante ed è diventato un titolare della sua nazionale che negli ultimi anni ha giocato ottimi Mondiali ed Europei”.

Su Aleksandar Stankovic: “Alek è sempre stato un ragazzo maturo ma ora ancora di più dopo l’ultima esperienza all’estero. È andato via dalla sua comfort zone, ovvero l’Inter, ed è cresciuto tanto. Ha grandi qualità e sono sicuro che in stagione ci darà una mano”.

Un giudizio anche su Massolin: “Ha grandissima fisicità e buonissima tecnica. Difficile trovare chi riesca ad abbinare entrambe, occhio a questo ragazzo”.

Su Esposito: “Pio va coccolato, ha il gol nel sangue. Per quanto sia giovane ha dimostrato di essere forte e molto importante per l’Inter e per la Nazionale. Per questo è anche sempre sulla bocca di tutti, ma quando è così fai una cosa buona e vieni portato in alto come un dio, poi sbagli e ti criticano. Non è semplice, soprattutto quando sei giovane e in una situazione come quella attuale del calcio italiano, con la Nazionale che non sta andando bene. Ti crea delle pressioni. Ma lo conosco bene e so che sa gestirle. Sì, cerchiamo di dare dei consigli, dato che nella nostra carriera abbiamo vissuto quelle situazioni. E poi Pio per noi è un attaccante che fa la differenza, perché ha delle caratteristiche diverse da tutti gli altri. Ha il gol nel sangue, trova la rete all’improvviso. Quindi noi dobbiamo coccolarlo, preservarlo”.

Foto: sito Inter