Barella su Spinazzola: “E’ stato brutto. Possiamo solo renderlo orgoglioso di noi e vincere per lui”

Nel corso della conferenza stampa odierna, il centrocampista Nicolò Barella, oltre a parlare della sfida contro la Spagna, ha parlato anche delle sensazioni del gruppo dopo l’infortunio di Spinazzola.

Queste le sue parole:“ E’ stato strano, non festeggiare perché è successo qualcosa di grave a un tuo compagno, un protagonista fino a quel momento, è stato difficile. E’ stato il primo gol per il quale non ho esultato a fine partita. Il calcio dà tanto, ma ci toglie anche tanto, purtroppo è il nostro lavoro, la nostra passione. Non possiamo far altro che renderlo orgoglioso in altri modi e festeggiare per lui”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020