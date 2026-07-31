Barella su Mancini CT: “Non l’ho ancora sentito, ma proveremo a fare del nostro meglio”

31/07/2026 | 16:39:31

Alla vigilia del test amichevole contro il Manchester City, Nicolò Barella, al fianco di Chivu, ha parlato in conferenza stampa della sua condizione e di Roberto Mancini.

Su Mancini: “Non ho ancora sentito nessuno, eravamo concentrati in ritiro. Con Mancini abbiamo vissuto un’esperienza incredibile durante il suo mandato, lo ringrazio per quello che abbiamo fatto, proveremo a fare il meglio per la nazionale e per il popolo italiano”.

Sul miglior Barella: “Spero di poter alzare ancora il mio livello. Tutti gli allenatori con i quali ho lavorato mi hanno lasciato qualcosa, ora il mister magari mi chiede e insegna cose nuove. Spazio per imparare c’è sempre”.

Sull’obiettivo stagionale: “Come sempre, l’obiettivo qui è sempre stato vincere. A volte non ci siamo riusciti, a volte abbiamo sbagliato, ma questo è il calcio. L’obiettivo è lo stesso per club, società e squadra. Sulla mia perrmanenza… mi piacerebbe restare sempre qui, dipenderà dal mio livello fisico nei prossimi anni”.

Foto: X Euro 2020