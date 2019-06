Barella, squillo azzurro: un bel regalo prima dell’Inter

Nicolò Barella all’Inter non è più una notizia. Meglio: lo è per chi lo aveva mandato a Napoli lo scorso gennaio. Oppure per chi l’aveva ritenuta un’operazione impossibile per via dell’alta valutazione del Cagliari. Invece, non resta che attendere i prossimi passaggi per un’operazione annunciata da quasi un anno. Intanto, Barella si è fatto un bel regalo prima dell’Inter: aveva segnato in azzurro contro la Finlandia, si è ripetuto in Grecia. Per lui che si è sempre lamentato di segnare poco, questa è già una bella rincorsa. Tutta… nerazzurra.

Foto: Vivo Azzurro